Golf: 5 appuntamenti per lottare contro il Parkinson

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Accendere i riflettori sulla malattia di Parkinson, una patologia neurodegenerativa che afferisce la sfera del movimento e che si controlla anche con il movimento. Ma anche sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca. Sono gli obiettivi delle cinque tappe del percorso di 'Golf for Parkinson', su iniziativa della Fondazione Limpe con il patrocinio della Federgolf. Si partirà il 9 luglio nel Lazio, dove i golfisti si confronteranno sul campo del Marco Simone Golf & Country Club, sede della Ryder Cup 2023. Il 13 luglio sarà la volta delle Alpi valdostane, dove il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses (in occasione del 61/o Camoscio d'Oro-Trofeo Marone) ospiterà i golfisti che vorranno sostenere la ricerca sulla Malattia di Parkinson. Il 10 settembre protagonista sarà Catania, con il suo Sicilia's Picciolo Etna Golf, una perla ai piedi del vulcano. Il 5 e 6 novembre sarà la volta del Castello Tolcinasco Golf Club, in provincia di Milano, sede di ben cinque Open d'Italia dal 2004 al 2008. Ultima tappa in Puglia: 25-26-27 novembre il San Domenico Golf a Fasano (Brindisi) ospiterà, l'ultimo appuntamento di Golf for Parkinson nell'ambito della finale del circuito Nuova Villa Claudia e Villa Salaria Hospital, organizzato dalla Enognamcup per sostenere la ricerca sul Parkinson. (ANSA).