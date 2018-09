Brutale aggressione a coltellate sul green: uccisa la promessa spagnola del golf

Il mondo del golf è sotto shock dopo il brutale assassionio della promessa spagnola Celia Barquin Arozamena. Ventidue anni e campionessa in carica dell'European Ladies Amateur Championship, è stata trovata morta su un campo del Coldwater Golf Links in Ames in Iowa, negli Stati Uniti. La ragazza è morta in seguito a una brutale aggressione con coltello. La polizia ha fermato un ragazzo, Collin Daniel Richards, che è accusato di omicidio di primo grado.

"Diverse ferite da accoltellamento"

Gli agenti sono stati allertati dopo che un gruppo di giocatori ha trovato un borsone abbandonato sul campo, e hanno scoperto il corpo in uno stagno vicino alla buca numero nove. La ragazza aveva "diverse ferite da accoltellamento nella parte superiore del busto, testa e collo". Il sospetto killer è un senzatetto già conosciuto alle forze dell'ordine, che viveva in una tenda vicino al campo da golf.

L'uomo era pronto alla fuga

Un conoscente di Richards ha rivelato agli investigatori che nei giorni scorsi l'uomo aveva detto di avere "un impulso a stuprare e uccidere una donna". Un altro, ha raccontato che lunedì Richards si è presentato a casa sua "spettinato e coperto di sangue, sabbia e acqua". Gli investigatori hanno poi recuperato due paia di pantaloncini con delle macchie di sangue e un coltello che secondo i media Usa avrebbe dato ad altre due persone dopo l'omicidio. Le stesse che avrebbero dovuto portare il presunto assassino fuori città: lui, però, gli ha chiesto di fermarsi vicino al green per prendere la sua tenda, e lì gli agenti lo hanno arrestato.

Arozamena studiava negli Stati Uniti

Barquin Arozamena, nata nella cittadina spagnola di Puente San Miguel, era negli Stati Uniti per completare il college, e studiava ingegneria civile all'Iowa State University. Aveva vinto il torneo 2018 Big 12 e pochi mesi fa era stata nominata Atleta donna dell'anno proprio nello stato americano. "E' una perdita tragica e senza senso, era una giovane donna di talento e un'atleta popolare", ha commentato il rettore dell' Iowa State University, Wendy Wintersteen. "Siamo devastati", ha detto invece l'allenatore di golf femminile dell'Iowa State, Christie Martens: "Celia era una bella persona, amata da tutti i suoi compagni di squadra e amici, adorava l'Iowa State ed era una rappresentante eccezionale per la nostra scuola, non dimenticheremo mai il suo impegno per eccellere e la sua passione per la vita".