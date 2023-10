Inaugurata la sesta edizione del Festival dello sport di Trento

(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - È stata inaugurata al Teatro Sociale di Trento la sesta edizione del Festival dello sport, che quest'anno porta il titolo "La grande bellezza". Sono previsti 150 eventi fino a domenica 15 ottobre, con oltre 200 ospiti nazionali e internazionali. Il direttore della Gazzetta dello sport, Stefano Barigelli, ha parlato delle Olimpiadi dicendo che "sono un evento che è cresciuto nel tempo".

"La passione degli italiani per le discipline olimpiche è aumentata. E fare le Olimpiadi qualifica una testata", ha aggiunto. Parlando del titolo del Festival, il sindaco di Trento Franco Ianeselli ha detto che "per noi la grande gioia è sapere che per alcuni giorni la città diventa il set per il film dello sport". All'inauguraszione è intyervenuto anche il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. "Oggi - ha detto - abbiamo tanti campioni e sappiamo che la città di Trento, che è ai vertici nazionali dell'indice di sportività, sicuramente riesce a sfornare grandi campioni. Ma chi cresce con lo sport cresce anche sotto l'aspetto educativo e della capacità sociale". Il Festival dello sport è organizzato dalla Gazzetta dello sport e da Trentino marketing spa in collaborazione con la Provincia, il Comune, l'Università di Trento, Trentino sviluppo e Apt, e con il patrocinio del Coni e del Comitato italiano paralimpico. (ANSA). .