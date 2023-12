Al grido di 'Ajooo!' le celebrazioni per i 10 anni della Nature Race con la City del Lido del Poetto di Cagliari

Fervono i preparativi per lo start della City Nature Race del Lido di Cagliari, la gara OCR (Obstacle Course Race) organizzata dalla ASD Run For Joy Sardegna, col patrocinio del Comune di Cagliari e in collaborazione con Msp Sardegna - ente di promozione riconosciuto dal Coni – e lo stabilimento balneare Il Lido. Come le sue gare “sorelle” (la Sea di Villasimius a maggio e la Wild di Arbatax a settembre) questa edizione 2023 della City, la quarta, ha già raccolto l’adesione di centinaia di atleti provenienti sia dalle associazioni sportive di tutto il territorio nazionale che degli atleti di fama internazionale.

Ritroveremo, solo per citarne alcuni, il belga e ormai affezionato contestant delle nostre race Thibault Debousschere, gli italiani Emilio Pagnotta, Andrea Riva e Laura Pagano. Tutti si sfideranno in un percorso di 10 km con il superamento di oltre 30 ostacoli in una vera competizione personale, atletica e agonistica per aggiudicarsi un posto in classifica valido anche per la qualificazione per l’OCR World Championship 2023. Infatti, tutte le gare della Nature Race Series qualificano le prime 15 donne e i primi 15 uomini assoluti per la finale mondiale che si terrà la prima settimana di ottobre 2024 in California. Si tratta di un riconoscimento importante che arriva da parte di un’organizzazione internazionale di rilievo mondiale e che rappresenta uno stimolo in più per gli atleti a raggiungere i migliori risultati e le grandi soddisfazioni che questo sport è in grado di offrire.

“E’ sempre un’emozione affrontare le nostre series con il cambio di passo dato dal percorso che di volta in volta affrontiamo. La gara di Cagliari è diventata un appuntamento imperdibile per i numerosi atleti italiani e di caratura internazionale che l’hanno inserita nel loro calendario di sfide – afferma Pierpaolo Sanna, Responsabile della ASD Run For Joy Sardegna – L’apprezzamento per la qualità offerta sotto il profilo organizzativo e della sfida tecnica agonistica è per noi un riconoscimento senza pari, uno stimolo a continuare a lavorare per offrire l'occasione di vivere un weekend di sport, conoscere gli altri atleti e trascorrere dei momenti in luoghi bellissimi grazie a una competizione con risvolti di visibilità internazionale capaci di dare soddisfazione sia agli atleti che al territorio.”

“Dopo le due series tenutesi quest’anno a Villasimius e ad Arbax con percorsi avvincenti e suggestivi, siamo emozionati al pensiero di poter offrire ad atleti e pubblico uno spettacolo come quello che ci si prospetta per la City Nature Race del Lido di Cagliari – afferma Simone Corrias, Comitato Organizzatore della race – L’evento è una garanzia sotto il profilo organizzativo, assicura notevoli spunti tecnici grazie ad un tracciato affascinante e impegnativo. Siamo felici di poter lavorare ad una gara che esalterà le peculiarità del litorale cagliaritano anche e soprattutto agli occhi dei tanti atleti che si cimentano in una performance sportiva emozionante e coinvolgente.”

Il percorso è stato rinnovato grazie a punti inediti di un tracciato che assicura uno spettacolo senza pari. Si snoda in una cornice naturalistica particolarmente suggestiva, in un territorio del tutto esclusivo e toccherà i luoghi simbolo della città come il Poetto, la Sella del Diavolo, Cala Mosca, il Faro e il Fortino, arricchendo così la competizione sportiva con una emozione esperienziale naturalistico-turistica senza precedenti.

La gara si compone di due moduli: una Hard Race competitiva dedicata agli atleti più esperti e agli agonisti che avranno l’obbligo di superare gli ostacoli, e una Easy Race dedicata ad appassionati e famiglie che vogliono trascorrere una giornata praticando sport su un percorso disegnato appositamente per loro. Entrambe avranno lo start e la finish line all’interno dello stabilimento balneare Il Lido, partner della manifestazione. Il divertimento è assicurato dagli ostacoli naturali e artificiali posizionati lungo il percorso. Gli atleti della hard race partiranno con al polso tre bracciali che dovranno tentare di conservare fino alla fine della gara superando tutti gli ostacoli; ad ogni ostacolo non superato il giudice presente taglierà un bracciale e la classifica finale sarà stilata sulla base del tempo di arrivo e del numero di bracciali conservati. Come già in passato, e con l’intento di avvicinare il più possibile il regolamento a quello degli OCR WORLD CHAMPIONSHIP - gara ritenuta la più spettacolare tra tutte - il comitato organizzatore locale ha confermato la possibilità di svolgere in due tentativi gli ostacoli in sospensione. Ciò significa che un atleta, fallito il primo tentativo, potrà decidere se farsi tagliare il bracciale oppure accedere all'unica corsia dedicata al secondo tentativo. In caso venga nuovamente fallito l'ostacolo l'atleta dovrà farsi tagliare il bracciale.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione e preservare la sicurezza pubblica, domenica 10 dicembre 2023 sono in programma modifiche alla circolazione veicolare nell'area Marina Piccola – Calamosca secondo l'ordinanza dirigenziale n. 2684/2023. Ringraziamo fin d’ora i cittadini e le cittadine per la preziosa collaborazione nel rispetto dell’ordinanza, qui di seguito brevemente riassunta e consultabile integralmente sul sito del Comune di Cagliari all’indirizzo

https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cambia_il_traffico_nellarea_marina_piccola__calamosca_il_10_dicembre_per_la_manifestazione_sportiva_il_lido_city_nature_race?contentId=NVT166142