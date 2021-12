E’ tutto pronto per lo start della City Nature Race del Lido di Cagliari, la gara OCR (Obstacle Course Race) organizzata dalla ASD Run For Joy Sardegna, col patrocinio del Comune di Cagliari e la collaborazione con Msp Sardegna - ente di promozione riconosciuto dal Coni – e lo stabilimento Il Lido. Arrivata alla sua seconda edizione nel capoluogo sardo, riapre i battenti dopo uno stop del 2020 imposto dalle restrizioni sanitarie, e raccoglie l’adesione di oltre 300 atleti provenienti dalle associazioni sportive di tutta la Sardegna (e non solo) che si sfideranno in un percorso di 9km con il superamento dei 30 ostacoli in una vera competizione personale, atletica e agonistica.

La Nature Race Series è una gara podistica a ostacoli, naturali e artificiali definita OCR che esiste dal 2014 con ormai tante edizioni alle spalle che si sono tenute nei territori di Villasimius, di Arborea e di Tortoli. È uno dei circuiti più partecipati d’Italia e oltre 1400 atleti hanno corso le precedenti tappe. La race di Cagliari, da quest’anno, oltre a fare parte del circuito FIOCR – Federazione Italiana OCR – ne è parte integrante insieme alle altre due tappe del 2021 tenutesi a Villasimius il 6 giugno e all’Arbatax Park il 3 Ottobre.

“Forti dell’apprezzamento ricevuto per l’edizione del 2019, oggi più che mai siamo emozionati per la seconda edizione della City Nature Race del Lido di Cagliari – affermano Pierpaolo Sanna e Simone Corrias, Responsabili del Comitato Organizzatore della race – Lo stop dell’anno scorso ci ha permesso di pianificare e programmare la gara di quest’anno, dedicandoci attenzione e passione. Grazie al lavoro di tanti professionisti, di chi ha creduto in noi e dei volontari coinvolti siamo pronti a offrire a tutti i partecipanti una giornata di grande interesse sportivo, ludico, naturalistico e, perché no, turistico. L’evento è una garanzia sotto il profilo organizzativo, assicura notevoli spunti tecnici grazie ad un tracciato affascinante e impegnativo. Il punto di forza di questa disciplina è proprio lo spirito con cui si affronta la gara e i nostri atleti lo sanno. La forza fisica e la forza di volontà sono le due facce della stessa medaglia (quella da finisher, ovviamente!).”

Il percorso si snoda in una cornice naturalistica particolarmente suggestiva e toccherà i luoghi simbolo della città come il Poetto, la Sella del Diavolo, Cala Mosca, il Faro, e il Fortino, arricchendo così la competizione sportiva con una emozione esperienziale naturalistico-turistica senza precedenti. Si compone di due moduli: una Hard Race competitiva dedicata agli atleti più esperti e agli agonisti che avranno l’obbligo di superare gli ostacoli, e una Easy Race dedicata ad appassionati e famiglie che vogliono trascorrere una giornata praticando sport su un percorso disegnato appositamente per loro. Entrambe avranno lo start e la finish line all’interno dello stabilimento balneare Il Lido, partner della manifestazione.

La gara si svolgerà in un territorio del tutto esclusivo, che oltre alla struttura sopracitata vedrà il passaggio sulla spiaggia del Poetto, il territorio della Polnato ai piedi della Sella del Diavolo, Calamosca, il Faro, il Fortino, per una sfida tra strade sterrate e campestri divertente e coinvolgente. Il divertimento è assicurato dagli ostacoli naturali e artificiali posizionati lungo il percorso. Perché l’OCR è così: è sana competizione sportiva arricchita da uno spirito ludico travolgente che sostiene sì la sfida ma che invoglia anche alla collaborazione reciproca, allo sprone e al superamento dei limiti personali di ognuno dei partecipanti. Gli atleti partiranno con al polso tre bracciali che dovranno tentare di conservare fino alla fine della gara superando tutti gli ostacoli; ad ogni ostacolo non superato il giudice presente taglierà un bracciale e la classifica finale starà stilata sulla base del tempo di arrivo e del numero di bracciali conservati.

Corsa ad ostacoli, corsa campestre, allenamento militare…le Obstacle Course Race si sono affermate rapidamente come disciplina sportiva proprio perché uniscono varie caratteristiche ricreando un’esperienza di sport completo ed estremo. Corsa su tracciati naturali, arrampicata, ostacoli da superare, fango, trasporto pesi, tiri di precisione, trazioni. C’è tutto quello che gli sportivi più intraprendenti possono sognare. E la City Nature Race non deluderà le aspettative. Si gareggia principalmente contro sé stessi, più che verso gli altri concorrenti. E quando gli ostacoli sono molto impegnativi e mettono a dura prova, la competizione improvvisamente assume le caratteristiche di un gioco di squadra: è anche grazie alle alleanze che si superano i propri limiti e le proprie paure. Perché le gare OCR fanno scontrare gli atleti contro le paure primordiali: altezza, profondità, fuoco, instabilità sono solo alcuni degli elementi alla base dei quali vengono realizzati gli ostacoli.

Al fine di poter espletare tutte le attività organizzative, si informa che in occasione della City Nature Race verrà effettuata una interruzione della viabilità in tutte le strade interessate dal percorso della gara e nelle aree limitrofe. Il comitato organizzatore locale, ringraziando per la comprensione, invita a prendere visione dell’ordinanza pubblicata sugli account social della manifestazione.

A mero titolo riassuntivo si comunica:

l’istituzione del divieto di transito dalle ore 09:00 di mercoledì 8 dicembre 2021 all’occorrenza sino al passaggio dell’ultimo concorrente nelle vie di seguito indicate: Viale Marina Piccola; Area parcheggi di Marina Piccola (porzione più adiacente al viale) Viale Calamosca nei due attraversamenti all’altezza del CAGSE e all’altezza dell’Hotel Calamosca; Viale Poetto nelle corsie destinate ai podisti e ai ciclisti, nel tratto compreso tra lo stabilimento Il Lido e il Viale Marina Piccola;

all’occorrenza sino al passaggio dell’ultimo concorrente nelle vie di seguito indicate: l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00:00 alle ore 13:00 di mercoledì 8 dicembre nelle vie di seguito indicate:

Viale Calamosca (lungo il muro di cinta della spiaggetta fino all’ingresso al campo della scuola calcio Flamengo); Area parcheggi di Marina Piccola (area sterrata nella porzione più adiacente al viale).

l’istituzione della riduzione di carreggiata dalle ore 09:00 alle ore 13:30 di mercoledì 8 dicembre nelle vie di seguito indicate:

viale Calamosca (lungo il muro di cinta della spiaggetta fino all’ingresso al campo della scuola calcio Flamengo) lungomare Poetto (dalla bretella di raccordo con il viale Marina Piccola fino all’area pedonale)

l’istituzione di una breve interruzione del traffico veicolare nella giornata di mercoledì 8 dicembre dalle ore 09:00 sino al passaggio dell’ultimo concorrente nel percorso di gara in tutte le strade che affluiscono al medesimo

Per maggiori dettagli e info seguici sui nostri social o visita il sito http://www.naturerace.it/cagliari/