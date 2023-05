Nuoto: Cdm fondo. Germania vince staffetta Golfo Aranci, Italia1 seconda

Terza la Francia, fuori classifica Iyalia2 con Paltrinieri e Acerenza ROMA (ITALPRESS) - La Germania ha vinto la staffetta 4x1500 che chiude la tappa di Coppa del Mondo a Golfo Aranci di nuoto in acque libere. Lea Boy, Leonie Beck - ieri vincitrice della 10 chilometri -, Olivier Klement e Rob Muffels hanno chiuso in 1h04'57"7.

La staffetta Italia 1 composta da Rachele Bruni, Barbara Pozzobon, Marcello Guidi e Ivan Giovannoni è seconda in 1h04'58"6 con un ritardo di 9 decimi, mentre la Francia 2 con Lara Grangeon de Villele, Sacha Velly, Caroline Laure Jouisse ed Enzo Roldan Munoz è terza in 1h05'30", a 32"3. Nel mezzo, ma fuori classifica e podio perché finiti alle spalle della staffetta dei connazionali, l'Italia 2 che si sarebbe piazzata terza con Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, che hanno completato il circuito in 1h04'58"9 con un ritardo di 1"2 dai vincitori e tre decimi dagli altri azzurri. - Foto Image - (ITALPRESS). mc/com 21-Mag-23 11:19 .