Nuoto: Da domani Mondiali in vasca corta, Butini 'lancia' gli azzurri

"La squadra è solida ed è composta da grandi individualità" ROMA (ITALPRESS) - L'Italnuoto mette alle spalle gli Europei da record di Kazan, nei quali ha conquistato 35 medaglie (7-8-10), e si tuffa ad Abu Dhabi. La Capitale degli Emirati Arabi Uniti, nel suggestivo scenario della Yas Island, ospita da domani al 21 dicembre la quindicesima edizione dei Mondiali in vasca corta. "E' l'ultimo appuntamento agonistico del 2021. Dobbiamo ormai rassegnarci a non avere più Federica Pellegrini in squadra ma la nostra rappresentativa si presenta comunque competitiva, compatta e completa. Le ultime manifestazioni internazionali, in special modo gli Europei di corta (vittoria classifica a squadre) hanno confermato il ruolo importante che l'Italnuoto occupa in campo internazionale", ha detto il direttore tecnico azzurro, Cesare Butini. "La squadra è composta da grandi individualità che ne fanno un gruppo molto solido e ben rappresentato in quasi tutte le specialità. Purtroppo lamentiamo alcune assenze per motivi sanitari e tecnici (Scozzoli e Sara Franceschi)", ha aggiunto Butini. "Sarà un Mondiale di corta particolare, post olimpico e al termine di una stagione densissima di appuntamenti agonistici che ha costretto alcuni atleti a fare scelte importanti (Rilov, Dressel etc non saranno in vasca). Le nostre aspettative sono comunque di creare le basi per il prossimo Campionato mondiale di lunga (maggio 22) che rappresenta una delle tappe agonistiche su cui si fonda la stagione 2022 che terminerà con gli Europei di Roma programmati in agosto", ha concluso il dt azzurro. SQUADRA ITALIANA E ISCRIZIONI GARA Donne: Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene) 50 farfalla, 50 sl, Simona Quadarella (CC Aniene) 400 e 800 sl, Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto) 400 e 800 sl, Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika) 50 e 100 rana, Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene) 50 e 100 dorso, Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene) 100 e 200 dorso, Martina Carraro (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91) 100 rana, Francesca Fangio (In Sport Rane Rosse) 200 rana, Benedetta Pilato (CC Aniene) 50 rana, Elena Di Liddo (Carabinieri/CC Aniene) 50 dorso, 50 e 100 farfalla, Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91) 100 e 200 farfalla, Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto) 200 farfalla, 100, 200 e 400 misti, Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) 50 e 100 sl, 100 e 200 misti. Uomini: Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia) 50 e 100 sl, Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino) 100 sl, Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) 200 e 400 sl, Marco De Tullio (CC Aniene) 200 e 400 sl, Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto) 1500 sl, Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena) 50, 100, 200 dorso, Michele Lamberti (Fiamme Gialle/Gam Team) 50, 200 dorso, 100 farfalla, Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 50, 100 rana, Matteo Rivolta (Fiamme Oro/CC Aniene), 50 e 100 farfalla, Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) 50 farfalla, 100 dorso 100 misti, Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Filippo Megli (Carabinieri/RN Florentia), Matteo Lamberti (Carabinieri/Gam Team), Leonardo Deplano (CC Aniene) 50 sl, Marco Orsi (Fiamme Oro) 100 misti, Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli) 1500 sl, Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) 200 farfalla, 200 e 400 misti.