Nuoto: Europei. Razzetti di bronzo nei 200 farfalla

Oro all'ungherese Milak, argento al connazionale Marton ROMA (ITALPRESS) - Kristof Milak si aggiudica la medaglia d'oro nei 200 metri farfalla uomini agli Europei di nuoto in corso a Roma. L'ungherese, che detiene il record del mondo della specialità, chiude in 1'52"01 davanti al connazionale Richard Marton, argento in 1'54"78. Sul podio, in terza posizione, c'è Alberto Razzetti che in 1'55"01 conquista il bronzo davanti a Giacomo Carini, quarto in 1'55"17. "Sono stato un pollo, mi sono fatto fregare perché ho fatto un arrivo lento. Potevo arrivare secondo tranquillamente, anche se l'obiettivo era la medaglia. Mi sentivo bene, poi ho avuto un crollo negli ultimi 20 metri" le parole di Razzetti dopo la gara. 16-Ago-22