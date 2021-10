Nuoto: Europei vasca corta. 40 azzurri alla 21^ edizione di Kazan

Panziera, Pilato, Quadarella, Miressi e Paltrinieri tra i convocati ROMA (ITALPRESS) - L'Italnuoto parteciperà con 40 atleti alla 21esima edizione dei campionati europei di nuoto in vasca corta, in programma dal 2 al 7 novembre all'Aquatics Palace di Kazan (Russia), già sede di plurime manifestazioni tra cui i mondiali del 2015. Gli azzurri, sempre protagonisti nelle ultime edizioni, ha conquistato 207 medaglie (68 ori, 66 argenti, 73 bronzi), nonché 6 ori, 7 argenti e 7 bronzi a Glasgow 2019 piazzandosi alle spalle della sola Russia nel medagliere generale e vincendo per la terza volta consecutiva la classifica per nazioni. Tra i convocati i medagliati olimpici a Tokyo Gregorio Paltrinieri (argento negli 800 e bronzo nella 10 chilometri), Alessandro Miressi (argento con la 4x100 stile libero e bronzo con la 4x100 mista), Thomas Ceccon (argento con la 4x100 stile libero e bronzo con la 4x100 mista), Nicolò Martinenghi (bronzo nei 100 rana e con la 4x100 mista), Lorenzo Zazzeri (argento con la 4x100 stile libero) e Simona Quadarella (bronzo negli 800 stile libero). Il direttore tecnico Cesare Butini, sentito il parere favorevole della commissione tecnica, ha dunque convocato: Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/Azzurra 91), Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto), Martina Carraro (Fiamme Azzurre/Azzurra 91), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/Azzurra 91), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto), Elena Di Liddo (Carabinieri/CC Aniene), Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), Francesca Fangio (In Sport), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Erika Gaetani (Gestisport), Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene), Benedetta Pilato (CC Aniene), Alessia Polieri (Fiamme Gialle/Imola Nuoto), Simona Quadarella (CC Aniene), Chiara Tarantino (Gestisport), Federica Toma (Gestisport); Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Stefano Ballo (Esercito/Time Limit), Giacomo Carini (Fiamme Gialle/Canottieri Vittorino da Feltre), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics), Marco De Tullio (Fiamme Oro), Leonardo Deplano (CC Aniene), Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene), Matteo Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Pier Andrea Matteazzi (Esercito/In Sport), Filippo Megli (Carabinieri/RN Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/Amici del Nuoto VVFF Modena), Marco Orsi (Fiamme Oro), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Alessandro Pinzuti (Esercito/In Sport), Federico Poggio (Fiamme Nuoto My Sport), Matteo Rivolta (Fiamme Oro/CC Aniene), Simone Sabbioni (Esercito/Pesaro Nuoto), Fabio Scozzoli (Esercito/Imolanuoto) e Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia). (ITALPRESS). mc/com 06-Ott-21 17:03