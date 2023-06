Nuoto: Mondiali. 32 azzurri convocati dal dt Butini per Fukuoka

La rassegna iridata in vasca lunga si terrà in Giappone dal 14 al 20 luglio ROMA (ITALPRESS) - Il direttore tecnico della Nazionale di nuoto Cesare Butini, all'indomani del 59° Trofeo Sette Colli-Internazionali di Nuoto, ha ufficializzato l'elenco degli atleti convocati per i ventesimi Mondiali in vasca lunga, che si disputeranno a Fukuoka, in Giappone, dal 23 al 30 luglio. La squadra azzurra è composta da 32 atleti (19 uomini e 13 donne) e partirà da Roma per Tokyo giovedì 13 luglio. Dal 14 al 20 luglio si allenerà a Kurosawa, prima di trasferirsi a Fukuoka. Gli azzurri disputeranno tutte le gare di staffetta ad eccezione della 4x200 stile libero femminile.

Uomini: Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics), Piero Codia (Esercito/Aniene), Luca De Tullio (Fiamme Oro/Aniene), Marco De Tullio (Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri/Aniene), Stefano Di Cola (Fiamme Azzurre/Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Nicolò Martinenghi (Fiamme Oro/CN Brebbia), Filippo Megli (Carabinieri/Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco/Amici Nuoto Modena), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport), Matteo Restivo (Carabinieri/Florentia), Lorenzo Zazzeri (Esercito/Florentia). Donne: Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento), Ilaria Bianchi (Fiamme Gialle/Azzurra 91), Anita Bottazzo (Fiamme Azzurre/Imolanuoto), Martina Carraro (Fiamme Azzurre), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/Azzurra 91), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Emma Virginia Menicucci (Esercito/Aniene), Margherita Panziera (Fiamme Oro/Aniene), Benedetta Pilato (Fiamme Oro/Aniene), Sofia Morini (Esercito/Azzurra 91), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport), Simona Quadarella (Aniene) e Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli). - Foto Image - (ITALPRESS). mc/com 26-Giu-23 15:46 .