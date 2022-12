Nuoto: Mondiali vasca corta. Panziera e Scalia prime azzurre in gara

Il team Italia punta su Pilato, Paltrinieri, Ceccon e Martinenghi.ROMA (ITALPRESS) - The Ultimate Showdown, ovvero la resa dei conti finale. Questo il claim degli australiani che, dopo quindici anni dal mondiale in lunga, aspettano con entusiasmo di nuovo a Melbourne una prova iridata stavolta in vasca corta. In gara circa 800 atleti in rappresentanza di 180 paesi. Gli azzurri stanno affinando presso il Melbourne Sport Aquatics Centre la preparazione alla XVIesima edizione iridata in corta. Da venerdì, una sessione la mattina e una il pomeriggio alternate da sessioni in palestra per i diciannove atleti convocati. Saranno Margherita Panziera e Silvia Scalia nei 100 dorso i primi azzurri in gara nella giornata inaugurale di martedì. Gare in diretta su Rai Sport HD e SkySport con batterie alle 11 locali (l'una di notte in Italia) e finali alle 19.30 (le 9.30 in Italia). Rispetto alle iscrizioni gara della vigilia il direttore tecnico azzurro, Cesare Butini, nella riunione tecnica del pomeriggio, ha comunicato gli scratch delle gare: Alberto Razzetti iridato in carica dei 200 farfalla non parteciperà ai 100 misti, mentre Thomas Ceccon, primatista mondiale e campione iridato dei 100 dorso, lascerà proprio i 50 e i 100 dorso. Silvia Di Pietro rinuncia ai 100 stile libero, mentre non sarà in gara la staffetta 4x200 stile libero donne. Si gareggerà nella vasca all'aperto e si aspettano temperature relativamente fresche per la stagione (aria intorno ai 15 gradi) e tempo variabile. Si riparte dalla grande cavalcata di Abu Dhabi dello scorso anno quando gli azzurri demolirono il precedente primato di 12 medaglie di Shanghai 2006, conquistando ben 16 medaglie di cui 5 ori. Rispettto ad Abu Dhabi le distanze lunghe (800 e 1500 sl) avranno serie minori e finali il pomeriggio e si nuoteranno sia al maschile che al femminile. Subito al via si attende l'olimpionico nonchè iridato Gregorio Paltrinieri che nei suoi 1500 stile libero, tenterà di conquistare come mai nessuno prima, due ori iridati in corta. Se l'ultimo clamoroso successo risale a Budapest quest'anno, per quello nella vasca da 25 metri bisogna risalire a un poco più che ventenne SuperGreg vincitore a Doha 2014. Esordio iridato in staffetta anche per il rookie Paolo Conte Bonin previsto nelle batterie della 4x100 stile libero. Seguono convocati e iscrizioni degli azzurri per i Mondiali in vasca corta. Donne: Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene) 50, 100 e 200 dorso; Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 e 100 rana; Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) 100 e 200 misti; Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 200 e 400 misti; Ilaria Cusinato (Fiamme oro/Team Veneto) 400 misti e 200 farfalla; Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene) 50 e 100 dorso; Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene) 50 farfalla, 50 stile libero. Uomini: Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene) 50 sl; Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino) 50 e 100 sl; Paolo Conte Bonin (Team Veneto) 4x100 sl; Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto) 4x100 sl; Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) 200 e 400 sl; Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto) 800 e 1500 sl; Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco/Amici Nuoto Modena) 50, 100 e 200 dorso; Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) 50 farfalla, 100 misti, 100 sl; Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 50 e 100 rana; Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) 50 e 100 rana; Matteo Rivolta (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 e 100 farfalla; Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) 200 farfalla, 200 e 400 misti. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 11-Dic-22 16:24