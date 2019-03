Nuoto sotto shock: Kenneth To muore a 26 anni dopo l'allenamento

Tragedia nel mondo del nuoto. E' morto a soli 26 anni Kenneth To, atleta di Hong Kong ma con passaporto australiano, specialista dello stile libero e dei misti. Il giovane nuotatore ha avuto un malore nello spogliatoio dopo una sessione di allenamento in Florida. Kenneth To è stato subito trasportato in ospedale dove però è deceduto, ha fatto sapere l'istituto sportivo di Hong Kong.

Aveva vinto un argento mondiale

To aveva vinto un argento ai mondiali nel 2013, e altre tre medaglie iridate (argento e due bronzi) in vasca corta. Nel palmares anche sei podi alle Olimpiadi giovanili di Singapore nel 2010, tra cui l'oro nei 400 misti. "Kenneth era un ragazzo amato da tutti, gentile e divertente" il ricordo dell'istituto Sport di Hong Kong. Non sono chiare le cause della morte.