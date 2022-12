Nuoto: Nazionale. Gruppo azzurro a Livigno per preparazione in altura

Previsti due raduni, al lavoro anche Rivolta, Scozzoli e Burdisso ROMA (ITALPRESS) - Piccola pausa per le festività poi una buona parte del gruppo azzurro si ritroverà a Livigno, presso il centro di preparazione olimpica, per iniziare la preparazione in altura verso la nuova stagione agonistica 2023. Il gruppo sarà composto da un primo step con atleti dall'8 al 21 gennaio: Giovanni Carraro (Riviera Nuoto Dolo), Martina Carraro (Fiame Azzurre), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro / Imolanuoto), Davide Dalla Costa (Fiamme Gialle / Team Veneto), Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Stefano Nicetto (Fiamme Gialle / Team Veneto), Federico Poggio (Fiamme Azzurre / Imolanuoto), Matteo Rivolta (Fiamme Oro / CC Aniene), Fabio Scozzoli (Esercito / Imolanuoto), Ivano Vendrame (Esercito / Larus Nuoto). La seconda unità si allenerà dall'8 al 28 gennaio: Federico Burdisso (Esercito / Aurelia Nuoto), Giovanni Caserta (In Sport), Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene), Alessio Proietti Colonna (Esercito / Aurelia Nuoto). Lo staff sarà composto dai tecnici Claudio Rossetto, Marco Pedoja, Cesare Casella, Christian Galenda dal preparaztore atletico Marco Lancissi, dal fisioterapista Alessandro Del Piero, dai medici Gianluca Camillieri e Tizziana Balducci. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mc/com 23-Dic-22 09:04