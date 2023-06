Nuoto: Settecolli. Ai blocchi di partenza 28 azzurri

Martinenghi, Ceccon e Quadarella guidano la pattuglia italiana.ROMA (ITALPRESS) - Il conto alla rovescia sta terminando e le luci della ribalta sono pronte a riaccendersi sullo Stadio del Nuoto di Roma. Dal 23 al 25 giugno andranno in scena gli Internazionali di Nuoto - 59° trofeo SetteColli, come di consueto tramsesso da Rai Sport +HD, ad eccezione delle batterie della prima giornata che saranno visibili live sulla pagina facebook della Federazione Italia Nuoto. Finali sotto le stelle del cielo capitolino, dalle 18. Batterie dalle 10. Il SetteColli compie cinquantanove anni ed è praticamente l'ultimo test internazionale prima dei Mondiali di Fukuoka (23-30 luglio). Quest'anno, assieme a circa 30 Nazioni partecipanti e più di 60 società in rappresentanza di oltre 500 atleti, torna anche il Settebello vice campione del mondo, che venerdì 23 giugno alle 21:00 affronta la Croazia campione d'Europa di pallanuoto nel test match prima della Super Final di World Cup, in programma a Los Angeles dal 30 giugno al 2 luglio. Oltre ai big azzurri dell'Italnuoto, capitanati da Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon e dalla padrona di casa Simona Quadarella, sono presenti star internazionali del nuoto come la vincitrice di tutto Sarah Sjostrom, il due volte campione olimpico James Guy, l'enfant prodige David Popovici, Kristof Milak, Benjamin Proud e Ruta Meilutyte.

Commozione e standing ovation, inoltre, nella serata di sabato per l'ultimo 50 rana del capitano azzurro Fabio Scozzoli che darà l'addio ufficiale alle gare. Unico assente Gregorio Paltrinieri che, di comune accordo con il direttore tecnico Cesare Butini e il suo tecnico Fabrizio Antonelli, proseguirà la preparazione in vista dei Mondiali di Fukuoka, dove sarà impegnato anche nelle acque libere, a Livigno in altura. Il Sette Colli, infine, rappresenta per il direttore tecnico Butini una verifica fondamentale a un mese dai Mondiali e un appuntamento per allargare eventualmente la rosa dei convocati per Fukuoka e le Universiadi (28 luglio-8 agosto Chengdu in Cina). Tutte le novità dell'edizione 2023 saranno comunque svelate alla stampa giovedì 22 giugno, i programma alle 12 presso la sala stampa We Sport Up allo Stadio del Nuoto. Saranno presenti il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, il vicepresidente della Fin, Andrea Pieri, il direttore tecnico delle squadre nazionali, Cesare Butini, il commissario tecnico del Settebello, Sandro Campagna, e una selezione di atleti delle nazionale di nuoto e pallanuoto. Gli atleti che formeranno la Nazionale (11 donne e 17 uomini) sono al femminile: Lisa Angiolini (Carabinieri / Virtus Buonconvento), Martina Carraro (Fiamme Azzurre / NC Azzurra 91), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle / NC Azzurra 91), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto), Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene), Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene) e Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene). Al maschile: Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto), Giovanni Carraro (Riviera Nuoto Dolo), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Marco De Tullio (CC Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse / Amici del Nuoto dei Vigili del Fuoco Modena), Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova Nuoto My Sport), Matteo Restivo (Carabinieri/RN Florentia), Matteo Rivolta (CC Aniene) e Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia). Nello staff il coordinatore tecnico scientifico settori agonistici Marco Bonifazi, il direttore tecnico Cesare Butini, il responsabile delle squadre nazionali giovanili Marco Menchinelli, i tecnici Claudio Rossetto, Stefano Franceschi, Matteo Giunta, Alberto Burlina, Marco Pedoja, Cesare Casella, Antonio Satta, Christian Minotti, i fisioterapisti Stefano Amirante, Alessandro Del Piero e Giuseppe Mondì, il videoanalista Ivo Ferreti e i medici Lorenzo Marguo e Tiziana Balducci. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 20-Giu-23 14:16 .