Nuoto: Settecolli. Ceccon già al top, Martinenghi protagonista

Il veneto domina batterie 100 dorso, il lombardo sfida Kamminga nei 100 rana.ROMA (ITALPRESS) - Subito protagonista Thomas Ceccon nelle batterie della prima giornata della 59esima edizione degli Internazionali di nuoto - Trofeo SetteColli, in scena allo Stadio del Nuoto di Roma. Nei 100 dorso, il veneto, 2 campione del mondo e 4 volte campione europeo in vasca lunga, ha stampato subito il miglior tempo, ovviamente lontano dal "suo" record del mondo di 51"60, siglato a Budapest2022. Il 22enne di Schio, tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina, ha toccato in scioltezza in 53"89, precedendo il pugliese Simone Stefani (Fiamme Oro/Time Limit), secondo in 54"53, e il greco e vicecampione continentale Apostolos Christou, terzo in 54"77.

Davanti a tutte nei 50 dorso la canadese e campionessa del mondo in carica Kylie Masse, argento olimpico nella doppia distanza, in 27"92. Bene Costanza Cocconcelli, tesserata per Fiamme Gialle ed NC Azzurra, seguita da Fabrizio Bastelli, argento europeo a Roma con la 4x100 mista mixed, quarta in 28"26. Un eccellente Matteo Ciampi, fisicamente tirato lucido, è il più veloce nei 400 stile libero in 3'48"27; alle spalle del 26enne di Latina ma di stanza a Livorno, tesserato per Esercito e Livorno Acquatics, seguito da Stefano Franceschi, c'è il primatista italiano (3'43"23) Gabriele Detti (Esercito/In Sport Rane Rosse) in 3'48"64. Quarto è Marco De Tullio (CC Aniene) in 3'49"29; a dividere i tre italiani c'è l'irlandese Daniel Wiffen in 3'49"27. Aniene) in 2'00"00, per l'ingresso in finale doveva nuotare più Successivamente i 100 rana uomini sono presto sinonimo di spettacolo. Si prospetta dalle prime batterie l'ennesima battaglia tra Arno Kamminga e il primatista italiano (58"26) Nicolò Martinenghi. L'olandese e l'azzurro sono gli unici a rompere il muro del minuto al mattino. Il 27enne olandese, vice campione olimpico e iridato, ha toccato in 58"97, contro il 59"85 del 24enne di Varese, oro europeo e mondiale in carica, tesserato per CC Aniene e allenato da Marco Pedoja. Si torna in acqua alle 18 per le finali, con diretta su Rai Sport+Hd. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 23-Giu-23 12:58 .