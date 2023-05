Dalle semifinali dei 200 metri nei Giochi Olimpici di Tokyo 2021 alla condanna per aver ospitato un laboratorio di cocaina in casa sua. La storia dello sprinter irlandese Leon Reid sembra incredibile. Ha partecipato alla Olimpiadi nipponiche e poi è finito in mezzo a una inchiesta per droga che si è conclusa nel 2022 con la sua condanna (con sospensione della pena). Reid ha sempre sostenuto di essere innocente e di aver prestato il suo appartamento a un "vecchio amico" che lo avrebbe trasformato in un laboratorio per la produzione di crack-cocaina.

E' stato arrestato nel maggio del 2020, ma in attesa di giudizio ha potuto allenarsi e partecipare ai Giochi Olimpici. "In tutta la mia vita ho sempre cercato di tenermi lontano dalla droga ed essere finito in mezzo a una storia così è stato davvero sconvolgente. Non avrei mai immaginato di essere coinvolto in una inchiesta per droga, mai", ha spiegato.

"Carriera e reputazione distrutte"

Reid rivendica la sua innocenza. "Ho riposto la mia fiducia in un vecchio compagno di allenamento, un vecchio amico. Si è approfittato di me, soprattutto quando ero al culmine della mia carriera", ha detto l'atleta 28enne a Sky. Una carriera che si è bruscamente interrotta dopo la condanna con la fuga degli sponsor. "Non avevo bisogno di soldi. Sono stato forse poco prudente riguardo all'intera situazione e mentre facevo un favore a un amico", ha spiegato Reid. Questa vicenda "ha distrutto la mia carriera e anche la mia reputazione", ha aggiunto.

"Ho passato notti senza dormire e a piangere"

Il suo ritorno ai Giochi del Commonwealth del 2022 a Birmingham è stato bloccato dagli organizzatori. E ora Reid è costretto a inventarsi un nuovo futuro per dimenticare il calvario degli ultimi due anni. "Ho passato notti senza dormire e a piangere. Due anni in cui ho combattuto le mie paure. Ma ora non vedo l'ora che arrivi il futuro", ha detto l'atleta. Una nuova vita sempre nel mondo dell'atletica ma come mentoring.