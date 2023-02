Online il nuovo sito web della federazione internazionale di Padel

Roma, 26 feb. - (Adnkronos) - Uno strumento dinamico, moderno e di semplice fruizione con molte novità: dal nuovo ranking con dati e statistiche, alla mappa dei tornei e dei circuiti semplificata e intuitiva, fino al 'mappamondo' delle singole federazioni. Il presidente Carraro: «Il nuovo sito riflette il senso di libertà, condivisione e partecipazione, elementi cardine della nostra filosofia e del nostro lavoro»

In contemporanea con la partenza ufficiale del circuito Premier Padel e l'Ooredoo Qatar Major di Doha, la Federazione Internazionale Padel lancia ufficialmente il nuovo sito web - www.padelfip.com - realizzato seguendo la filosofia e la linea d'azione che finora ne hanno contraddistinto il lavoro, i rapporti con le Federazioni dei Paesi affiliati e le realtà associative dei giocatori. Nel realizzarlo, abbiamo pensato a un luogo di forte condivisione tra le realtà che lavorano in sintonia per la crescita del movimento, tenendo presenti le esigenze di ogni componente, così come accade nei nostri tornei in giro per il mondo.

Il nuovo sito è dunque caratterizzato da una forte dinamicità di utilizzo che consente di vivere in tempo reale ogni competizione, campionato, torneo o circuiti ufficiali del mondo Fip. La classifica di tutti i giocatori – sezione che riporta sia il Ranking di uomini, donne, juniores e nazionali – che partecipano all'attività agonistica della FIP, sarà consultabile online con un preciso “profilo individuale” di ogni giocatore - con dati e statistiche innovative implementate con il passare degli eventi – che mostrerà le prestazioni e i punteggi di ogni torneo, la cui somma definisce la classifica aggiornata ogni lunedì.

I giocatori avranno a disposizione un sistema semplice e intuitivo per l'iscrizione ai tornei, grazie a un software di tecnologia avanzata e altre novità che saranno svelate in seguito. Il nuovo sistema di consultazione dei calendari è in grado di offrire una fruizione più semplice e dinamica, con un sistema di ricerca e 'filtraggio' per data, circuito, categoria e non solo. Le pagine dedicate ai circuiti e ai singoli tornei offrono istantaneamente le informazioni necessarie e complete, che siano i giocatori o i fan ad usufruirne.

Particolarmente curato e fruibile è lo spazio dedicato alle federazioni della famiglia Fip: consultazione suddivisa per continente e spazio dedicato ad ogni Paese con navigazione rapida e intuitiva. In ogni sezione dedicata alle realtà federali nazionali sarà possibile consultare i dati di riferimento, i contatti e accedere al sito di appartenenza grazie a un link ben visibile. Un sistema di navigazione snello e semplice che di fatto compone un vero e proprio mappamondo federale offrendo le coordinate dei paesi protagonisti del nostro sport.

La sezione news sarà invece caratterizzata da un piano editoriale che curerà le notizie riguardanti le attività federali con uno sguardo approfondito sulle novità, notizie, curiosità e non solo del mondo del padel. «Il nuovo sito della Federazione mi rende particolarmente orgoglioso perché nella sua filosofia, nei processi realizzativi e nella semplicità finemente organizzata delle sezioni e delle informazioni, riflette quel senso di libertà, condivisione e partecipazione che contraddistingue l'attività federale e agonistica - ha dichiarato il Presidente della Fip Luigi Carraro - svolte in perfetta sintonia con le associazioni dei giocatori e delle giocatrici, le federazioni dei paesi affiliati e le realtà istituzionali e sportive, locali e internazionali, con le quali Fip collabora intensamente per la crescita del movimento. Senza dimenticare i fan e la loro passione, senza la quale tutto questo non sarebbe possibile»