Epifania in padel, torneo regionale in memoria di Renato Scanu

Sabato 6 gennaio 2024, sui campi del Padel club Santa Lucia - via Crespellani, n. 3A, Cagliari - si tiene “Epifania in padel-In ricordo di Renato Scanu”, torneo regionale per giornalisti, politici e amministratori pubblici e privati. L’Ussi dedica l’evento a Renato Scanu, radiocronista di Carbonia, tenace nel combattere la Sclerosi laterale amiotrofica dal 2019. Renato ha partecipato a iniziative di sensibilizzazione ed è scomparso il 18 dicembre scorso. Aveva 59 anni: il giorno dopo avrebbe compiuto sessant’anni. L’Ussi, nazionale e regionale, il mondo di politica, giornalismo, sanità e sport, lo ricorda con affetto. Il responsabile dell’evento è il consigliere nazional in ricordo Ussi, Mario Frongia.

Formula del torneo. Le iscrizioni a “Epifania in Padel-In ricordo di Renato Scanu” si sono chiuse ieri. La direzione del torneo è affidata a Mario e Fabio Lilliu (manager sportivi e già tennisti classificati B). Gli incontri cominciano alle 9. A seguire, cerimonia di commemorazione e premiazioni, previste alle 12. La formula prevede sorteggi fantasma. Giornalisti e giornaliste, esponenti e figure del mondo politico e amministrativo, sindaci e consiglieri regionali si sfidano nei quattro campi, due indoor, del Santa Lucia-Msp.

Commemorazione. Promosso e organizzato da Ussi nazionale e Ussi Sardegna con le collaborazioni e i patrocini di Ordine dei Giornalisti, Coni Sardegna, Ordine dei medici Cagliari, Sport e salute, Sardegna Ricerche, Cra Regione Sardegna e Msp Sardegna, l’evento prevede premi, riconoscimenti e t-shirt.

Ospiti e testimonial. “Epifania in padel-In ricordo di Renato Scanu” ospita un team degli Special Olympics. Con i ragazzi e le ragazze guidate da Stefania Rosas, all’evento prendono parte Liliana Mezzena e Pierpaolo Scanu, moglie e fratello di Renato, il medico-rianimatore, Leo Tola, Viviana Lantini, assessore comunale Servizi sociali e primario Pronto soccorso Sirai, Maria Assunta Serra, direttore generale Sardegna Ricerche, Emilio Montaldo ed Elisabetta Marrocu, presidente e consigliere Ordine medici, Francesco Birocchi, Paolo Mastino, Gianni Aramu e Alberto Borsetti, presidenti Ordine giornalisti, Ussi Sardegna, Cra Sardegna e Msp Italia.

Prevista la commemorazione per Renato e una piccola esibizione degli Special. “Renato sarebbe contento nel vedersi associato a un torneo sportivo. Riteniamo sia un modo utile per lanciare un messaggio di condivisione e socializzazione a vaste fasce della popolazione, soprattutto più giovane”. Nel ricordo di Renato e con gli Special si perseguono alcuni degli obiettivi curati dall’Ussi. Sport, cronaca e memoria anche per la tutela della deontologia professionale, l’attenzione agli ultimi e la promozione delle attività inclusive.