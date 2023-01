Pallamano:50 anni Interamnia, fondi Regione e Teramo riparte

(ANSA) - TERAMO, 01 GEN - Rinasce, di fatto, la storica Coppa Interamnia di pallamano, uno dei tornei più importanti e antichi d'Europa, grazie al sostegno della Regione Abruzzo. Dal 3 al 15 luglio 2023 si svolgerà infatti la cinquantesima edizione della Coppa Interamnia che avrà un importante sostegno economico: 150 mila euro, come annuncia l'assessore regionale Pietro Quaresimale, promotore della stessa norma. Per giorni la pallamano si impossessa di Teramo occupando piazze e parcheggi, e nei decenni qui hanno giocato tra i migliori atleti mondiali. «La Regione non arretra di un passo nel sostegno alla Coppa Interamnia», fa sapere il rappresentante del governo regionale, "Alla Coppa sono stati così assegnati 150mila euro totali per questo importantissimo e storico anniversario che rappresenterà una promozione e una valorizzazione delle tradizioni e bellezze del territorio abruzzese, sarà l'edizione più emozionante e ricca di sempre, che ospiterà concomitanti e collaterali iniziative sportive, sociali, culturali, di spettacolo, di turismo e di solidarietà". Lo svolgimento della Coppa Interamnia, poi diventata Interamnia World Cup, trasforma Teramo in una piccola città olimpica. (ANSA).