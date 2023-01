Pallanuoto: Campagna 'Sbagliato aver paura a lanciare i giovani'

"Questa storia che a 23 anni sei giovane èun'assurdità, serve coraggio in tutti gli sport".ROMA (ITALPRESS) - "Questa storia che a 23 anni sei giovane è un'assurdità, serve coraggio in tutti gli sport. A 18 si deve preparare un giocatore a buttarsi o no in uno sport di alto livello, è sbagliato aver paura, dobbiamo dare ai giovani le giuste opportunità. Questo può portare a grandi risultati". Così il Ct della pallanuoto, Alessandro Campagna, durante l'evento 'Allenare l'azzurro' al Salone d'Onore del Coni. "A volte chiudiamo le porte per proteggerci, ma questo è assolutamente sbagliato" ha aggiunto. Questa, invece, l'emozione più bella da commissario tecnico: "La medaglia di bronzo a Rio 2016 dopo i tanti infortuni. Abbiamo battuto il Montenegro pur essendo sfavoriti visto quello che ci era successo - ha concluso Campagna - quella è stata una delle più belle perché tutto il mondo ci dava per sconfitti". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). gm/red 23-Gen-23 14:45