Pistorius, da "atleta eroe" all'omicidio della fidanzata. Ora pulisce i bagni in carcere e sogna la libertà in Italia

Oscar Pistorius era l'eroe del Sudafrica. Campione paralimpico nel 2004 sui 200 metri piani e nel 2008 sui 100, 200 e 400 metri. Ma soprattutto primo ed unico atleta amputato capace di vincere la medaglia d'argento in una competizione per normodotati, ai Mondiali di Taegu. Un mito che andava a colloquio con il presidente Nelson Mandela.

"Ho cercato di rianimare Reeva, ma è morta nelle mie braccia"

Poi il 14 febbraio 2013 la sua vita è cambiata per sempre. Pistorius viene arrestato e interrogato dalla polizia di Pretoria con l'accusa di omicidio. Ha sparato e ucciso la sua fidanzata, la modella Reeva Steenkamp. "Penso che qualcuno sia entrato dalla finestra del bagno. Ho paura di accendere la luce, e allora sparo... Grido a Reeva di chiamare la polizia. Lei non risponde... Ho cercato di rianimarla, ma è morta nelle mie braccia", si difende il campione davanti ai giudici. Il 6 luglio 2016 viene condannato a 6 anni di carcere.

"Ora pulisce i bagni del carcere"

E nel carcere di Pretoria, il Kgosi Mampuru, Oscar Pistorius avrebbe tentato il suicidio oltre a essere minacciato di morte dagli altri detenuti. "Gli sono caduti i capelli, è molto stempiato, e anche dimagrito - ha detto a La Repubblica il manager di Pistorus, Peet Van Zyl -. E soprattutto fuma, una sigaretta dopo l'altra, nevroticamente. Prima non aveva questa abitudine. Con me commenta le notizie sull'atletica, è ancora molto appassionato del suo sport. Anche se mi ha detto chiaramente che non tornerà più a correre. Ha 36 anni, la sua carriera è finita. Si rende conto che ha sbagliato e distrutto molte vite, anche la sua. Tutto finito. In carcere si è messo a studiare business administration e settore immobiliare. Una volta fuori si occuperà di proprietà e di case. Ora pulisce i bagni della struttura, il suo lavoro è quello".

"Libertà? C'è molta politica dietro a queste decisioni"

"Blade Runner", come viene soprannominato il campione, oggi potrebbe uscire dal carcere. "Ha scontato più della metà della pena. Ma dipende da vari fattori - ha spiegato Peet Van Zyl -. Condizione essenziale era che lui incontrasse i genitori di Reeva Steenkamp. Lo ho fatto a giugno: ha visto solo il padre, la madre non ha voluto. C'è molta politica dietro a queste decisioni. E una forte opposizione dei gruppi femministi".

"Ha voglia dell'Italia"

Pistorius sogna l'Italia. "Parla soprattutto dell'Italia, dove si è sempre trovato bene. Vuole ritornarci, altri posti non gli interessano. Ma se anche avrà la libertà vigilata non so se gli ridaranno il passaporto. Dice che ha voglia dell'Italia, è il primo Paese che vuole rivedere. Amava molto Gemona, in Friuli, la nostra base di allenamento".