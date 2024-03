Santanchè, 'con il rugby il turismo destagionalizza e va a meta'

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Tutti gli eventi sportivi sono importantissimi per l'Italia perché aiutano a destagionalizzare e quindi aiutano a stabilizzare i lavoratori perché alberghi, ristoranti etc lavorano 12 mesi l'anno, anche grazie al nostro clima perfetto tutto l'anno. Inoltre il rugby porta anche un turismo altospendente e visitatori che pernottano per 3-4 notti spendendo di più e quindi è un turismo di qualità".

Lo dice la ministra del turismo Daniela Santanchè intervento all'evento Effetto 6 nazioni, il modello Lazio: valutazione d'impatto sul turismo e sui territori, dove ricorda che "con il rugby il turismo va a meta". "Non dobbiamo subire il turismo ma organizzarlo e poi dobbiamo credere nel nostro essere Italia, paese più bello del mondo. In più il rugby ha un valore speciale per l'etica e il comportamento che trasmette a chi lo pratica e lo guarda", dice ancora. Infine la ministra chiude dicendo: "Più i giovani si avvicinano e praticano lo sport, lo dico anche da mamma, più li salviamo dai mali di questo tempo (droga, alcol, etc). Inoltre alleggeriamo anche la spesa sanitaria con una sana pratica sportiva". (ANSA). .