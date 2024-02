Scherma: fioretto, doppio successo azzurro in Coppa del mondo

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - E' trionfo dell'Italia nella tappa in Egitto della Coppa del mondo di fioretto, dove sono arrivate ben quattro medaglie azzurre, di cui due d'oro. Al Cairo, i ragazzi e le ragazze del CT Stefano Cerioni hanno confermato l'andamento di una stagione strepitosa nel sabato dedicato alle gare individuali: nella competizione maschile trionfa Tommaso Marini, vincendo il derby di finale su Edoardo Luperi, mentre nella prova femminile svetta sul gradino più alto del podio Martina Favaretto, con Martina Sinigalia bronzo.

Una grande prova di forza in questa specialità per l'Italia che piazza oggi, in totale, tra i 'top 8' cinque fiorettiste e tre fiorettisti. Domani la giornata conclusiva con le due prove a squadre in cui l'Italia si presenterà con entrambi i team già qualificati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ma decisi a conquistare altri punti preziosi per i rispettivi ranking mondiali. (ANSA). .