Scherma, Fioretto uomini fuori ai quarti. Kharlan in semifinale

Roma, 30 lug. (askanews) - Delusione ai mondiali di Milano per il fioretto maschile. La squadra azzurra campione del mondo in carica (2022 al Cairo), composta da Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Filippo Macchi è stata sconfitta nei quarti di finale da Hong Kong con il punteggio di 45-40.

Azzurri che erano in vantaggio nel punteggio per buona parte dell'assalto, ma che hanno subito la rimonta nel finale. Ora torneranno in pedana per le 'finaline' che assegneranno il 5° posto.Intanto prosegue il percorso nella sciabola a squadre per l'Ucraina di Olga Kharlan. Dopo la squalifica per il mancato saluto alla russa Anna Smirnova al termine della sfida nell'individuale e la successiva riammissione, Kharlan ha trascinato le compagne in semifinale nella sfida con gli USA, battute 45-44 grazie agli ultimi assalti dell'atleta più discussa di questa rassegna iridata. L'ucraina, che nella giornata di sabato 29 luglio aveva eliminato proprio l'Italia, sfiderà in semifinale la FRancia.