Scherma, Italia campione del mondo nel fioretto donne

L'Italia fa en plein nel fioretto femminile ai Mondiali di Milano. Non solo la tripletta FRancesca Volpi-Arianna Errigo-Martina Favretto nell'individuale, ma anche il titolo a squadre con l'aggiunta della potentina Francesca Palumbo che ha portato a casa gli assalti finali con i quali l'Italia ha battuto 45-39 una coriacea Francia medaglia d'argento. Percorso perfetto per l'Italia, che dopo aver battuto Romania (45-18), Germania (45-23) e Giappone (43-30) ha trionfato in finale battendo il quartetto transalpino composto da Pauline Ranvier, Solene Butruille, Morgane Patru e Ysaora Thibus. Le azzurre sono al secondo titolo mondiale consecutivo nell'arma dopo il successo de Il Cairo. E' la nona medaglia azzurra ai Mondiali di Milano.