Sci Alpino: Cdm Donne. Brignone e Goggia guidano azzurre ad Altenmarkt

In Austria la prossima tappa di Coppa del Mondo dedicata alla velocità ROMA (ITALPRESS) - Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Nicole Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Dolmen, Monica Zanoner, Vicky Bernardi e Teresa Runggaldier sono le undici convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per l'impegnativa tappa di Coppa del mondo sulla pista austriaca di Altenmarkt/Zauchensee dedicata alla velocità.

In calendario il terzo e quarto supergigante della stagione (il primo dei quali recupera quello cancellato a St. Moritz), programmati venerdì 12 (ore 10.45) e domenica 14 gennaio (ore 10.45), mentre sabato 13 toccherà alla terza discesa (ore 11.00). L'albo d'oro della manifestazione registra un successo italiano con Federica Brignone in supergigante il 12 febbraio 2020, gara in cui Bassino si piazzò terza, mentre il giorno precedente Nicol Delago fu seconda in discesa, così come Lucia Recchia nella stagione 2004/05. Goggia difende nell'occasione entrambi i pettorali delle classifiche di specialità.