Sci alpino: Cdm donne. Cancellata tappa Maribor, azzurre a Tarvisio

Allenamento per Goggia, Brignone, Bassino, Curtoni e Malesi ROMA (ITALPRESS) - La Federazione Internazionale dello sci ha comunicato che la tappa di Coppa del mondo femminile prevista a Maribor (Slo), sabato 8 e domenica 9 gennaio, è stata cancellata a causa della mancanza di neve. La possibile sede per il recupero verrà comunicata nei prossimi giorni. Contestualmente la Federazione ha dato il via libera per la gara maschile, nelle medesime date, che si svolgerà ad Adelboden (Svi). E' invece confermata la seduta di allenamento voluta dal direttore tecnico Gianluca Rulfi, d'intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, per le ragazze del gruppo di Coppa del mondo a Tarvisio (Ud), da lunedì 3 a giovedì 6 gennaio. Saranno presenti Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni e Roberta Melesi. Saranno in Val di Fassa, da martedì 4 a mercoledì 12 gennaio, le atlete del gruppo di Coppa polivalenti composto da: Nadia Delago, Nicol Delago, Francesca Marsaglia e Karoline Pichler. (ITALPRESS). mc/com 30-Dic-21 17:04