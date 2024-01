Sci Alpino: Cdm donne. Gut-Behrami guida Gigante Kronplatz, Brignone 5^

Nella top ten dopo la prima manche anche Bassino (6^) e Goggia (8^) BRUNICO (ITALPRESS) - Lara Gut-Behrami davanti a tutti dopo la prima manche del gigante di Kronplatz, valido per la coppa del mondo di sci alpino. La svizzera ha chiuso con il tempo di 1'00"48, precedendo di 59 centesimi la neozelandese Alice Robinson e di 68 la svedese Sara Hector.

Quarto tempo per la norvegese Ragnhild Mowinckel (1'01"25) che chiude davanti a due italiane: la prima è Federica Brignone, la migliore delle azzurre con il quinto tempo in 1'01"32 (+0.84), subito dietro Marta Bassino, sesta a 1"32. C'è un'altra italiana nella top ten provvisoria: si tratta di Sofia Goggia, ottava in 1'01"90 e alle spalle della polacca Maryna Gasienica-Daniel, settima. Diciassettesimo tempo per Roberta Melesi (1'02"34), 24esima Asja Zenere (1'02"64), 28esima Elisa Platino (1'02"88). La seconda manche è prevista per le 13.30. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). ari/red 30-Gen-24 12:07 .