Sci alpino: Cdm Donne. Hector vince gigante Jasna davanti a Shiffrin

Brignone out nella prima manche, migliore azzurra Platino 15esima JASNA (SLOVACCHIA) (ITALPRESS) - Dopo aver dominato la prima manche, Sara Hector è imprendibile anche nella seconda e vince il gigante femminile sulla pista di Jasna, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino.

La svedese, campionessa olimpica, ha centrato la prima vittoria stagionale, quinta in carriera, chiudendo in 2'17"80 e precedendo al traguardo Mikaela Shiffrin di 1"52. Terzo posto per la neozelandese Alice Robinson a 2"71. Subito fuori nella prima manche Federica Brignone, sorpresa dopo quattro porte e finita sulla neve fortunatamente senza alcuna conseguenza fisica, e Petra Vlhova, caduta poco dopo. Migliore delle azzurre è Elisa Platino, quindicesima a 6"73. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). srp/com 20-Gen-24 14:19 .