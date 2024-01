Sci alpino: Cdm donne. Mowinckel vince discesa Cortina, 3^ Goggia

A punti anche le altre azzurre: nona Bassino, 12esima Brignone CORTINA (ITALPRESS) - Ragnhild Mowinckel vince la seconda discesa di Coppa del Mondo in programma a Cortina. La norvegese, argento olimpico a Pyeongchang 2018, firma il miglior tempo in 1'33"50 e centra il quarto successo in carriera nel circuito (il primo in discesa), a un anno dall'ultima volta, sempre sull'Olympia delle Tofane ma in supergigante.

In una gara condizionata dal vento - lunga interruzione dopo la discesa della Stuhec col pettorale numero 13 - e contraddistinta dalla brutta caduta di Isabella Wright, portata via in elisoccorso, il podio vede al secondo posto la statunitense Jacqueline Wiles (+0"35) mentre è terza come ieri Sofia Goggia, a 0"44 dalla Mowinckel. Per quanto riguarda le altre azzurre, nona Marta Bassino, 12esima Federica Brignone, 14esima Laura Pirovano, a punti anche le sorelle Delago, Nicol (18^) e Nadia (22^), e Teresa Runggaldier (20^). Domani terza gara di fila a Cortina, un supergigante con partenza alle 10.30. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). glb/red 27-Gen-24 13:22 .