Sci alpino: Cdm donne. Vlhova vince slalom Levi davanti a Shiffrin

Duerr completa il podio in Finlandia, Peterlini chiude al 21° posto LEVI (FINLANDIA) (ITALPRESS) - Petra Vlhova trionfa nello slalom di Levi, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021/2022. La slovacca taglia il traguardo con il tempo complessivo di 1'46"19, battendo la diretta rivale americana Mikaela Shiffrin (+0"31). Completa il podio la tedesca Lena Duerr (+0"84). L'unica italiana a completare entrambe le manche è Martina Peterlini, la quale si mette al 21° posto con un distacco di 3"09 dalla testa. Già eliminate in mattinata invece tutte le altre azzurre, ovvero Marta Rossetti, Anita Gulli, Marta Bassetti, Lara Della Mea, Sophie Mathiou e Roberta Midali. (ITALPRESS). spf/mc/red 20-Nov-21 14:54