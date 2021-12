Sci alpino: Cdm. Libera Bormio, Hintermann domina seconda prova

Lo svizzero precede Hemetsberger e Odermatt, Marsaglia sesto davanti a Paris BORMIO (ITALPRESS) - Seconda prova cronometrata per gli uomini jet di Coppa del Mondo sulla Stelvio di Bormio. Una giornata in cui gli atleti hanno cercato nuovamente la miglior confidenza con la neve, lavorando sui passaggi più tecnici del tracciato per aumentare il feeling in vista della discesa. Ancora molto apprezzato il fondo della pista che appare in ottime condizioni: ghiacciato nella parte alta e più aggressivo nella parte bassa, ma comunque sempre duro e compatto. Nettamente il miglior tempo per Niels Hintermann, in 1'54"78, uno dei pochi atleti a tirare fino in fondo alla Stelvio. Ex aequo alle spalle dello svizzero, staccati di 1"53, l'austriaco Daniel Hemetsberger e l'altro elvetico, attualmente leader della classifica generale, Marco Odermatt, rialzatisi nel tratto finale. Tre gli azzurri in top ten: Matteo Marsaglia, anche oggi miglior tempo della compagine italiana, sesto a 2"06, Dominik Paris settimo a 2"09 e Pietro Zazzi ottavo, sceso col pettorale numero 61, a 2"18, che quindi disputerà la discesa di domani. Appena fuori dai dieci, in tredicesima posizione, Mattia Casse con 2"63 di ritardo. Ventinovesimo tempo per Nicolò Molteni, Guglielmo Bosca 34esimo, Matteo Franzoso 50esimo, Giovanni Franzoni 54esimo e Christof Innerhofer 55esimo. "Ho provato un po' la parte alta, trovando qualche buco su cui non mi sono sentito benissimo - le parole a fine test di Dominik Paris - Penso di aver preso le misure: domani dovremo rischiare e mettere tutto in pista. Una neve bella ghiacciata nella parte alta, dove non si riesce a correggere tanto, ma comunque bella tosta. Nella parte bassa cambia la neve, diventando più aggressiva, ma in generale una bella pista mossa. Arrivo abbastanza bene, ieri ho provato il primo pezzo dove il distacco non era tantissimo. E' come giocare a poker: se trovi bene la linea giusta puoi essere molto veloce ma se abbassi di quota rischi di perdere molto". Appuntamento con la discesa domani alle ore 11.30, in diretta Tv su Raisport ed Eurosport, a cui seguiranno due superG, mercoledì 29 e giovedì 30, sempre alle 11.30 su Raisport ed Eurosport. (ITALPRESS). mc/com 27-Dic-21 13:42