Sci alpino: Cdm. Odermatt vince super g Bormio, Innerhofer in ospedale

Usciti dopo poche porte Paris e Casse BORMIO (ITALPRESS) - Marco Odermatt vince il supergigante di Bormio: 1'27"72 il tempo dello svizzero sempre più leader della classifica generale di Coppa del Mondo, che rifila quasi un secondo a Raphael Haaser, con Aleksander Aamodt Kilde terzo a 1"31.

Fuori Cyprien Sarrazin, vincitore della discesa di ieri sulla Stelvio, male gli azzurri: l'unico a punti è Pietro Zazzi col 29esimo posto, fuori dai 30 Giovanni Franzoni (31^), Guglielmo Bosca (34^), Florian Schieder (36^), Nicolò Molteni (37^) e Giovanni Borsotti (44^). Sono usciti dopo poche porte sia Dominik Paris che Mattia Casse, brutta caduta per Christof Innerhofer, portato via in elicottero e trasportato all'ospedale di Sondalo per accertamenti: la prima visita ha evidenziato un taglio a un polpaccio. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 29-Dic-23 13:42 .