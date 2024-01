Sci alpino: Cdm. Paris terzo in discesa Kitzbuehel, bis Sarrazin

Storica doppietta per il francese che ha preceduto Odermatt KITZBUEHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Cyprien Sarrazin centra una storica doppietta sulla Streif di Kitzbuehel, vincendo la seconda discesa libera sulle nevi austriache, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Il francese in 1'52"96 ha preceduto il leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt (+0"91). Italia sul podio grazie a Dominik Paris che ha chiuso terzo (+1"44). Tredicesimi Mattia Casse e Guglielmo Bosca (+2"09), davanti a Florian Schieder (+2"13), 31esimo Nicolò Molteni (+2"91), 34esimo Christof Innerhofer (+3"05), 45esimo Benjamin Jacques Alliod (+4"33). - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). srp/red 20-Gen-24 14:16