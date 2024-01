Sci Alpino: Cdm. Paris terzo in discesa Wengen, vittoria per Odermatt

Ancora lo svizzero protagonista, davanti al francese Cyprien Sarrazin WENGEN (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Marco Odermatt, in 2'25"64, ha vinto la discesa sulla celebre pista del Lauberhorn a Wengen, valida per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Secondo il francese Cyprien Sarrazin (+0"59), terzo l'azzurro Dominik Paris (+1"92). Si tratta del podio numero 45 in carriera per il campione della Val d'Ultimo, che è tornato a mostrare gran velocità e precisione, dopo il passo falso delle gare di Bormio. La gara è stata fermata molte volte per le numerose cadute degli atleti in gara, ma chi ha avuto la peggio è stato Aleksander Aamodt Kilde, caduto nella S finale e andato a finire nelle reti. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). srp/red 13-Gen-24 15:15