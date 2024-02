Sci Alpino: cdm. Prove discesa Kvitfjell, Paris 3° e Bosca 4°

Miglior tempo per il francese Ken Caillot, davanti al connazionale Fresquet MILANO (ITALPRESS) - Buona Italia nella tormentata seconda prova cronometrata in vista della discesa maschile di Coppa del mondo a Kvitfjell, in Norvegia, che si disputa sabato 17 febbraio con inizio alle ore 12 (diretta tv su Raisport ed Eurosport). Gli organizzatori sono stati costretti a ridurre la lunghezza del tracciato a causa dell'intensa nevicata caduta nelle ultime ore, alzando il traguardo al Russi Jump, per un taglio complessivo di circa 40" di pista, e l'allenamento stesso è stato interrotto a lungo.

Alla fine il miglior tempo è stato siglato dal francese Ken Caillot (pettorale numero 65) in 49"63 davanti al connazionale Adrien Fresquet (pettorale numero 60) di 14, terza posizione per Dominik Paris a 19 centesimi, quarto Guglielmo Bosca per 24 centesimi davanti al canadese Cameron Alexander e all'austriaco Ralph Weber, settimo Mattia Casse a 44 centesimi. Segue Christof Innerhofer ventesimo a 64 centesimi. Più attardati Pietro Zazzi, Florian Schieder, Nicolò Molteni, Gregorio Bernardi e Marco Abbruzzese. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). ari/com 16-Feb-24 14:50 .