Sci alpino: Cdm. Sarrazin vince Super G Wengen, Paris 4^

Il francese precede Odermatt e Kilde WENGEN (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Cyprien Sarrazin vince il supergigante di Wengen, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Il francese ha tagliato il traguardo in 1'47"75, rifilando 58 centesimi al leader della classifica generale Marco Odermatt.

Completa il podio Aleksander Aamodt Kilde, staccato di un secondo, quindi Dominik Paris quarto e Guglielmo Bosca quinto, in ritardo rispettivamente di 1"06 e 1"16. Decimo posto per Mattia Casse (+1"62), 23^ Christoph Innerhofer, a punti anche Florian Schieder col 29esimo crono. Fuori dai trenta Pietro Zazzi, sono usciti Nicolò Molteni e Benjamin Jacques Alliod. La gara è stata sospesa per circa mezz'ora dopo la caduta di Alexis Pinturault, trasportato in elisoccorso all'ospedale di Interlaken. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). glb/red 12-Gen-24 15:01 .