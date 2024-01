Sci Alpino: Cdm. Slalom di Kitzbuehel, Jakobsen guida la 1^ manche

Lo svedese precede Yule e Feller. Sala migliora degli italiani KITZBUEHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Kristoffer Jakobsen il più veloce al termine della prima manche dello slalom maschile di Kitzbuehel, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. Lo svedese, con il tempo di 50"09, precede lo svizzero Daniel Yule e l'austriaco Manuel Feller rispettivamente di 5 e 23 centesimi. Tommaso Sala è il migliore degli italiani con il 12esimo tempo in 51"36, Alex Vinatzer è invece 21esimo. Simon Maurberger 28° si qualifica per la seconda manche, a differenza di Matteo Canins 36° e Corrado Barbera 37°. Out Stefano Gross e Tobias Kastlunger.- foto Ipa Agency - (ITALPRESS). fsc/red 21-Gen-24 12:05