Sci alpino: Cdm. Stagione finita per Schwarz, rottura del crociato

L'austriaco, leader in classifica, out dopo la brutta caduta a Bormio ROMA (ITALPRESS) - Brutte notizie per Marco Schwarz. Dopo la caduta nel corso della discesa di Bormio, lo sciatore austriaco ha riportato "la rottura del legamento crociato e del menisco interno, nonché un danno alla cartilagine del ginocchio destro", specifica la Federazione austriaca sui suoi canali social, dopo gli esami, effettuati in una clinica di Innsbruck. Stagione finita, dunque, per Schwarz, che fino alla gara di oggi era leader della classifica generale di Coppa del Mondo. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). srp/red 28-Dic-23 20:39