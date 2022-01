Sci alpino: Discesa Kitzbuehel, Marsaglia e Innerhofer ok in 1^ prova

Kilde il più veloce sulla Streif, Zazzi 14° e Paris più attardato KITZBUEHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Prima prova cronometrata per i discesisti di Coppa del mondo a Kitzbuehel, in Austria, dove è ufficialmente cominciata l'82esima edizione dell'Hahnenkamm-Rennen. Una giornata utile per gli azzurri per "assaggiare" la mitica Streif e avere qualche indicazione in più in vista della gara. Matteo Marsaglia ha fatto segnare il secondo miglior tempo, in ex aequo con l'austriaco Matthias Mayer, con 22 centesimi di distacco dal norvegese Aleksandr Aamodt Kilde, che ha fermato il cronometro sull'1'56"54. Quarto crono di giornata per Christof Innerhofer, a 33 centesimi, che ha pagato qualche decimo al norvegese solo dall'Hausbergkante all'arrivo. Buona prova anche di Pietro Zazzi, sceso col pettorale numero 57 e terminato al 14esimo posto. Più attardati Mattia Casse 21esimo, Domink Paris 34esimo - autore di una prova tranquilla sin dopo la Steilhang -, Guglielmo Bosca 38esimo. Domani, giovedì, seconda e ultima prova, con partenza alle 11.30. (ITALPRESS). mc/com 19-Gen-22 14:38