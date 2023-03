Sci alpino: Finali Cdm. Vlhova vince slalom, Shiffrin eguaglia Vonn

Per la statunitense è il podio numero 137 in carriera SOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) - Petra Vlhova, con una gran rimonta nell'ultimo tratto, vince l'ultimo slalom della stagione sulle nevi di Soldeu, in Andorra, dove sono in corso le finali della Coppa del Mondo di sci alpino. La slovacca, già in testa alla fine della prima manche, chiude in 1'51"38 per quella che è la 28esima vittoria della carriera ma solo la seconda in questa stagione dopo quella di Flachau, sempre fra i pali stretti. Seconda, a 0"43, la croata Ana Popovic, al primo podio nel circo bianco, mentre Mikaela Shiffrin recupera una posizione complice l'uscita di Anna Swenn Larsson e termina terza a 0"86: per Her Majesty, che aveva già chiuso i giochi per la coppa di specialità,, arriva il podio numero 137 in Coppa del Mondo che le permette di eguagliare il record femminile di Lindsay Vonn. Meglio nella storia dello sci solo Ingemar Stenmark (155) e Marcel Hirscher (138). - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 18-Mar-23 14:17