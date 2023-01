Sci Alpino, Sofia Goggia salta il supergigante 'Obiettivo Mondiali'

La decisione in via precauzionale in vista dei mondiali in Francia ROMA (ITALPRESS) - Niente supergigante femminile di Coppa del mondo a Cortina per Sofia Goggia. La bergamasca presenta un leggero indolenzimento al ginocchio destro (non quello infortunato nel corso della scorsa stagione) e ha deciso, in accordo con la Commissione Medica FISI, di non prendere precauzionalmente il via nella gara odierna, in vista dei Mondiali francesi che inizieranno lunedi 6 febbraio. "Mi dispiace non essere in gara su una delle piste che piu' amo e davanti a tanti tifosi che sono venuti sino a Cortina a tifare per la nostra squadra - ha dichiarato Sofia Goggia al sito della federazione -, ma dobbiamo tenere presente che l'obiettivo stagionale è rappresentato dalle gare di Meribel in programma fra due settimane e dovremo presentarci nelle migliori condizioni. Ci rivedremo in Francia".- foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 22-Gen-23 09:56