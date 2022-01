Sci alpino: Undici azzurri di scena negli slalom di Zagabria

Donne in gara martedì 4 gennaio, il giorno dopo toccherà agli uomini ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) - Torna l'appuntamento con gli specialisti dello slalom di Coppa del mondo con la tappa di Zagabria, per il classico appuntamento sulla collina Sljeme, alle porte della città croata. Martedì 4 gennaio il programma prevede la prova femminile tra i pali snodati, al quale prenderanno parte Lara Della Mea, Marta Rossetti, Anita Gulli, Sophie Mathiou e Vera Tschutschenthaler. Mercoledì 5 gennaio sarà il turno degli uomini con Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Simon Maurberger. L'Italia vanta due successi con Giuliano Razzoli nel 2010 e Manfred Moelgg nel 2017, lo stesso Moelgg fu secondo nel 2010 e Razzoli terzo nel 2009. Lo scorso anno Alex Vinatzer, salì gradino più basso del podio, per la prima volta in carriera proprio sulla pista croata. Fra le donne vantiamo un secondo posto con Nicole Gius nel 2009 e Manuela Moelgg terza nel 2011. Il programma gare vedrà svolgersi la prova femminile martedì 4 gennaio, con la prima manche alle ore 12.30 e la seconda alle ore 16.30, mentre gli uomini scenderanno in pista mercoledì 5 gennaio, alle ore 15.30 e alle ore 18.40. (ITALPRESS). glb/red 01-Gen-22 14:05