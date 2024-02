Sci, doppietta azzurra a Crans Montana: vince Bassino su Brignone

Roma, 17 feb. (askanews) - Marta Bassino ha conquistato il primo successo stagionale nella seconda discesa di Crans Montana di Coppa del mondo di sci. La 27enne di Borgo San Dalmazzo, dopo aver sfiorato ieri il podio, ha preceduto Federica Brignone, unica in grado di rimanere agganciata regalando una magica doppietta all'Italia.

La piemontese è apparsa rapida sin dall'avvio dove è necessario esser scorrevoli, e ha fatto la differenza nei successivi curvoni. Marta Bassino ha chiuso in 1'26"84 con 54 centesimi su Federica Brignone che ha pagato un tratto iniziale più lento. Terzo posto per Lara Gut-Behrami, lontana 1"11 dalla vincitrice.Le azzurre proveranno a ripetere l'impresa nel supergigante in programma nella mattinata di domenica 18 febbraio su una Mont Lachaux che appare sempre più favorevole all'Italia.