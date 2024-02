Sci fondo: Cdm. Pellegrino guida gli azzurri in Nord America

Due tappe a Canmore e una a Minneapolis, nove italiani a caccia del successo ROMA (ITALPRESS) - La Coppa del Mondo di sci di fondo si appresta ad entrare nel vivo della tournee nordamericana che proporrà la duplice tappa di Canmore (Canada) dal 9 al 13 febbraio e di Minneapolis (Stati Uniti) di sabato 17 e domenica 18, per un totale di sette gare tra cui ben tre sprint, due in tecnica libera ed una in classico. Sono nove gli azzurri che sono decollati alla volta del nordamerica, un gruppo che sarà trainato da Federico Pellegrino e che potrà contare anche su Elia Barp, Francesco De Fabiani, Simone Mocellini, Michael Hellweger e Simone Daprà al maschile e sul terzetto trentino composto da Caterina Ganz, Francesca Franchi e Nicole Monsorno al femminile.

Il primo appuntamento sarà a Canmore: venerdì 9 è in programma la prova individuale a skating, seguita il giorno successivo dalla sprint, sempre in tecnica libera. Domenica quindi sarà la volta di una mass start in classico con la seconda sprint canadese prevista per martedì 13, ancora una volta con gli sci nei binari. L'ultimo successo italiano a Canmore è firmato proprio da Federico Pellegrino, vincitore della sprint a tecnica classica del marzo 2016, ultima stagione in cui si è gareggiato da quelle parti; sono 4 nel complesso le vittorie azzurre nella località canadese dell'Alberta, un bottino che conta anche dei tre acuti nelle 15km di Pietro Piller Cottrer (dicembre 2005), Valerio Checchi (gennaio 2009) e Giorgio Di Centa (febbraio 2010). - Foto Ipa Agency - (ITALPRESS). mc/com 05-Feb-24 14:32 .