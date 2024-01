Sci fondo: Cdm. Pellegrino guida la pattuglia azzurra a Goms

Saranno 15 gli azzurri in gara in Svizzera, rientra De Fabiani e debutta Bernardi ROMA (ITALPRESS) - La tappa di Oberhof ha messo in evidenza una condizione fisica in crescendo per Federico Pellegrino e compagni, protagonisti nell'atto conclusivo della tre giorni tedesca con il secondo posto della staffetta titolare ed il quarto della seconda formazione, notevole segnale di efficienza che ha seguito il quinto posto dello stesso Pellegrino ed il decimo del ventunenne Elia Barp nella mass start in tecnica classica del giorno precedente. Ora l'obiettivo si sposta ora verso la svizzera Goms che tra venerdì 26 e domenica 28 gennaio proporrà il prossimo appuntamento del massimo circuito, località del Canton Vallese al debutto come palcoscenico di Coppa del Mondo.

Nel programma elvetico spicca la prima staffetta mista stagionale che venerdì aprirà il trittico di gare, seguita sabato da una sprint in tecnica libera; domenica si gareggerà nuovamente a skating in una mass start sulla distanza di 20 chilometri. Proprio in Svizzera, in apertura di gennaio, l'ultimo precedente stagionale di sprint in tecnica libera aveva proposto il terzo posto di Federico Pellegrino, superato nella frazione del Tour de Ski da Lucas Chavanat ed Edvin Anger. Proprio Pellegrino sarà guida del team azzurro che conterà nel complesso di 15 elementi, tra cui il rientrante Francesco De Fabiani ed il ventiquattrenne trentino dei Carabinieri Riccardo Bernardi, al debutto nel massimo circuito. Del gruppo azzurro faranno parte otto uomini, vale a dire Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Simone Mocellini, Davide Graz, Paolo Ventura, Simone Daprà, Michael Hellweger e Riccardo Bernardi, e sette donne, ovvero Caterina Ganz, Martina Di Centa, Federica Cassol, Nicole Monsorno, Francesca Franchi, Anna Comarella e Federica Sanfilippo. - Foto Ipa Agency - (ITALPRESS). mc/com 23-Gen-24 11:19 .