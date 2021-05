Sci Nautico, cinque azzurri ai Masters Callaway Gardens

Si tratta del 61esimo appuntamento della storia.MILANO (ITALPRESS) - Ritorna il grande appuntamento con i Masters di sci nautico e wakeboard, gara per soli qualificati, prestigiosa passerella riservata ai migliori sciatori sull'acqua e ai rider di wakeboard in programma da venerdì. L'appuntamento (questo è il 61esimo), si rinnova dal 1959 nell'arena di sci nautico più famosa al mondo: il Robin Lake di Callaway Gardens (Pine Mountains - USA), piano d'acqua eccezionale, realizzato appositamente per le grandi competizioni di sci nautico, dotato di tribune coperte e circondato da aree verdi curatissime e arredate da cui godersi lo spettacolo sportivo. Quest'anno gli azzurri qualificati alla gara prestigiosa sono tre nella categoria Masters e due nella Junior Masters. Tra i big scenderanno in acqua Massimiliano Piffaretti, comasco, campione europeo in carica, già campione del mondo, virtuoso della disciplina wakeboard, uno tra i più grandi esperti al mondo di sport con la "tavola". Vedremo Edoardo Marenzi (di Lesa, Novara) combinatista di discipline classiche, raffinato figurinista e Alice Bagnoli, milanese, capace di destreggiarsi con ottimi risultati nelle tre specialità delle classiche. Entrambi si esibiranno nella specialità Figure, Marenzi si è qualificato con una prestazione di 10.190 punti, Alice con 6.100. A Callaway Gardens sono attesi altri due giovani azzurri, anche loro qualificati per calcare il famoso palcoscenico sull'acqua e regalare emozioni al pubblico italiano: Edoardo Marino, palermitano classe 2005, per la specialità slalom e Florian Parth, bolzanino nato nel 2004, per il salto. Non si è qualificato il trentino due volte campione del mondo e pluricampione europeo Thomas Degasperi, che nell'edizione numero 60 della competizione disputata nel 2019 era salito ancora una volta su un podio a lui ben conosciuto, conquistando la medaglia di bronzo. (ITALPRESS). gm/com 25-Mag-21 12:40