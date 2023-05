Sfida a padel tra Sinner e Totti al Foro Italico, l'ex Roma: "Magari avere il braccio di Jannik"

Jannik Sinner e Francesco Totti sono scesi in campo nella splendida cornice del Foro Italico, ma non a tennis sul Centrale bensì sui campi di padel allestiti davanti alla Sala delle Armi. I due si sono sfidati insieme a due dei migliori interpreti italiani della disciplina, Michele Bruno e Giulio Graziotti, tra i convocati per i Giochi Olimpici Europei di Cracovia. Una festa che ha scaldato l’atmosfera in vista del Bnl Italy Major Premier Padel in programma al Foro Italico dal 9 al 16 luglio.

Sinner: "Ci siamo divertiti"

"E' stato un onore conoscere Francesco -ha dichiarato Sinner-, ci siamo divertiti....anche se per me con le sponde è un gran casino!". "Il padel è uno sport importante, bello, divertente e non ha età - ha aggiunto Totti- . Ti aiuta a conoscere anche tanta gente". "In Italia abbiamo oltre 1.2 milioni di praticanti, 7.600 campi, in giro per il mondo ci sono 25 milioni di giocatori in 150 Paesi -ha spiegato Luigi Carraro, Presidente della Federazione Internazionale Padel- . Oggi abbiamo visto un grande evento: un giocatore come Totti, i giocatori della nostra nazionale e Jannik Sinner.... e i nostri juniores a bordo campo innamorati di questo sport".

Hanno vinto Totti e Graziotti

Per la cronaca, Totti e Graziotti hanno battuto Bruno e Sinner (sostituito dopo tre game perché doveva andarsi ad allenare) 12-10 al tiebreak dopo essere stati avanti 9-6 e aver salvato un match point sul 9-10. "Francesco era un campione straordinario a calcio, oggi ha dimostrato di essere il più forte a padel", ha aggiunto Carraro. "Tra vedere in televisione e vederlo dal vivo c’è una grande differenza - ha spiegato Totti -. Per i tennisti il padel è più complicato perchè sono abituati a non far passare la palla. Ma magari avercelo il braccio di Sinner”.