"Mi ha messo in mezzo a una strada da un giorno all'altro": duro attacco del padre di Tamberi contro "Gimbo"

Padre contro figlio, ma anche ex allenatore contro il campione olimpico e del mondo. Sui social va in scena un nuovo capitolo del rapporto tra l'ex saltatore in alto e primatista italiano Marco Tamberi e il celebre figlio Gianmarco "Gimbo", medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo 2020 e trionfatore ai mondiali di Budapest del 2023. Ancora veleni dopo il divorzio "sportivo" del gennaio 2023. Tamberi senior ha pubblicato un post durissimo su Facebook: "Tuo figlio dopo che ti sei giocato tutto, ma proprio tutto per lui, ti mette in mezzo a una strada da un giorno all’altro come una pezza da piedi".