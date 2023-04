Vela, The Ocean Race arriva nel metaverso

(ANSA) - ROMA, 04 APR - The Ocean Race, Virtual Regatta e Accenture hanno creato uno spazio virtuale nel metaverso per coinvolgere i fan e le aziende nella regata oceanica di fama mondiale. E' quanto annuncia una nota secondo cui "il progetto, oltre a svelare le emozioni vissute dai professionisti della vela oceanica simulandone la partecipazione, permette di ispirare gli appassionati a proteggere l'oceano, creando momenti di educazione ambientale: un'occasione di "alfabetizzazione oceanica". Attualmente gli equipaggi della regata reale stanno concludendo la terza tappa in Brasile, mentre l'evento sportivo si concluderà con la tappa finale a Genova nel prossimo mese di giugno. Le aziende hanno sviluppato un ambiente nel metaverso che consente ai gamer e agli appassionati del gioco ufficiale della regata, Virtual Regatta, di partecipare a eventi online esclusivi, interagire con altri fan e avere accesso alle statistiche della squadra. "Stiamo entrando nel metaverso in collaborazione con Virtual Regatta e Accenture perché siamo esploratori e pionieri" ha dichiarato Richard Brisius, presidente di gara della The Ocean Race. "Dal 1973 abbiamo cercato nuovi modi per coinvolgere le persone nelle nostre iniziative in giro per l'oceano." La missione di The Ocean Race di proteggere i mari è incorporata nella strategia e nel contenuto del metaverso. L'area è dotata di una stazione scientifica, che evidenzia come i team di gara raccolgano dati essenziali sull'oceano, e di un angolo per l'apprendimento dove i visitatori possono scoprire e scaricare programmi didattici per ispirare i giovani tra i 6 e i 16 anni a proteggere i mari. "Il metaverso inaugurerà una nuova era della nostra vita digitale, superando le limitazioni del mondo fisico e creando nuove opportunità per immergersi nelle esperienze e connettersi come comunità" ha dichiarato David Treat, co-leader del gruppo aziendale Metaverse Continuum di Accenture. Si prevede che più di 200.000 giocatori parteciperanno alle versioni Offshore e Inshore della regata virtuale. La Virtual Regatta Offshore prevede sette tappe dell'International Monohull Open Class Association (Imoca) e tre tappe del VO65 Sprint,. (ANSA).